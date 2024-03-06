На Кубани приезжий пытался получить гражданство РФ по поддельному паспорту

Преступление удалось предотвратить благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю и МВД.

По версии следствия, 53-летний житель Эстонии приехал в Темрюкский район, чтобы получить российское гражданство. Однако для этого он использовал поддельный паспорт другого государства. Экспертиза установила, что фотографию в документе переклеели. Личность мужчины удалось установить с помощью дактилоскопирования.

За подделку паспорта на приезжего из Эстонии завели уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ. Его материалы направили для рассмотрения в суд. Приезжему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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