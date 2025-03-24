На Кубани приезжие похитили запчасти для агротехники на 10 млн рублей
Сотрудники управления уголовного розыска краевого главка совместно с оперативниками ОМВД России по Отрадненскому району пресекли деятельность группы из Ставропольского края, участников которой подозревают в хищении сельхозтехники на 10 млн рублей.
По данным следствия, четверо жителей Кочубеевского района по ночам забирались в ангары аграрных предприятий и снимали с тракторов и комбайнов дорогостоящие запчасти, в том числе навигационные системы. Похищенное злоумышленники вывозили на своих машинах.
Подозреваемых нашли и задержали в соседнем регионе. Установлено, что они совершили девять краж в Отрадненском, Тимашевском и Кавказском районах Кубани и на Ставрополье. Ущерб от их деятельности превысил 10 млн рублей. Полицейские изъяли часть похищенного оборудования и запчастей.
Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемым грози до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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