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На Кубани представителя дачного кооператива посадили на 7 лет за взятку сотруднику электросетей

Происшествия
13.09.2022 11:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-predstavitelya-dachnogo-kooperativa-posadili-na-7-let-za-vzyatku-sotrudniku-elektrosetej
Видео «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Славянске-на-Кубани. В сентябре суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя Темрюкского района по делу о даче взятки должностному лицу.

По данным следствия, в мае 2021 года представитель дачного потребительского кооператива «Альбатрос» из Темрюкского района обратился в филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети с заявкой на технологическое присоединение к электросетям. Чтобы ускорить дело, он встретился с помощником директора филиала компании и предложил 500 тыс. рублей взятки его руководителю за сокращение сроков присоединения к электросетям.

Сотрудник филиала  сообщил об этом своему руководителю, который обратился в правоохранительные органы. После этого 23 июня 2021 года злоумышленника задержали с поличным в момент передачи денег, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовно дело. В суде подсудимый не признал вину и настаивал на том, что деньги передал в качестве добровольной материальной помощи за выдачу законных техусловий. Суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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