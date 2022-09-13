На Кубани представителя дачного кооператива посадили на 7 лет за взятку сотруднику электросетей

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Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Славянске-на-Кубани. В сентябре суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя Темрюкского района по делу о даче взятки должностному лицу.

По данным следствия, в мае 2021 года представитель дачного потребительского кооператива «Альбатрос» из Темрюкского района обратился в филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети с заявкой на технологическое присоединение к электросетям. Чтобы ускорить дело, он встретился с помощником директора филиала компании и предложил 500 тыс. рублей взятки его руководителю за сокращение сроков присоединения к электросетям.

Сотрудник филиала сообщил об этом своему руководителю, который обратился в правоохранительные органы. После этого 23 июня 2021 года злоумышленника задержали с поличным в момент передачи денег, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовно дело. В суде подсудимый не признал вину и настаивал на том, что деньги передал в качестве добровольной материальной помощи за выдачу законных техусловий. Суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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