На Кубани предприятию «Ферратек-Юг» помогли повысить производительность труда

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Предприятие «Ферратек-Юг» находится в Динском районе. Оно специализируется на переработке и заготовке цветного и черного лома, макулатуры и полимеров.

Компания производит из вторичного сырья пластик, полистирол и полипропилен. Руководство «Ферратек-Юг» планирует в ближайшие пять лет ежегодно увеличивать объемы выпускаемой продукции и услуг на 20-30%. Для достижения этих целей компания приняла участие в национальном проекте «Производительность труда».

Эксперты Регионального центра компетенций внедряли на производстве бережливые технологии. В течение шести месяцев специалисты работали над оптимизацией процесса обработки лома черных и цветных металлов. Его доля составляет 10% от общей выручки компании.

В рамках внедрения бережливых технологий специалисты РЦК провели анализ причин внеплановых простоев оборудования. В результате время остановок удалось сократить на 10%. Также эксперты Центра сертифицировали двух внутренних тренеров, создали регламенты обслуживания техники, ввели положение о системе наставничества и адаптации на рабочих местах. Это позволило быстрее вливаться в работу новым сотрудникам.

В результате внедрения бережливых технологий по нацпроекту компании «Ферратек-Юг» удалось увеличить выработку на 14%, а время протекания процесса сократить почти на 20%.

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев заявил, что при помощи бережливых технологий предприятия повышают эффективность и у них появляется возможность заполнить освободившиеся ниши на рынке.

Принять участие в национальном проекте «Производительность труда» могут компании, занимающиеся сельским хозяйством, торговлей, транспортом, обрабатывающим производством и строительством. Выручка предприятий должна быть не менее 400 млн рублей в год. При этом доля иностранного капитала должна быть не более 50%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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