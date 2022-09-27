Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На Кубани предприятию «Ферратек-Юг» помогли повысить производительность труда

Экономика
27.09.2022 10:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-predpriyatiyu-ferratek-yug-pomogli-povysit-proizvoditelnost-truda
На Кубани предприятию «Ферратек-Юг» помогли повысить производительность труда
Фото yandex.ru/maps

Предприятие «Ферратек-Юг» находится в Динском районе. Оно специализируется на переработке и заготовке цветного и черного лома, макулатуры и полимеров.

Компания производит из вторичного сырья пластик, полистирол и полипропилен. Руководство «Ферратек-Юг» планирует в ближайшие пять лет ежегодно увеличивать объемы выпускаемой продукции и услуг на 20-30%. Для достижения этих целей компания приняла участие в национальном проекте «Производительность труда».

Эксперты Регионального центра компетенций внедряли на производстве бережливые технологии. В течение шести месяцев специалисты работали над оптимизацией процесса обработки лома черных и цветных металлов. Его доля составляет 10% от общей выручки компании.

В рамках внедрения бережливых технологий специалисты РЦК провели анализ причин внеплановых простоев оборудования. В результате время остановок удалось сократить на 10%. Также эксперты Центра сертифицировали двух внутренних тренеров, создали регламенты обслуживания техники, ввели положение о системе наставничества и адаптации на рабочих местах. Это позволило быстрее вливаться в работу новым сотрудникам.

В результате внедрения бережливых технологий по нацпроекту компании «Ферратек-Юг» удалось увеличить выработку на 14%, а время протекания процесса сократить почти на 20%.

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев заявил, что при помощи бережливых технологий предприятия повышают эффективность и у них появляется возможность заполнить освободившиеся ниши на рынке.

Принять участие в национальном проекте «Производительность труда» могут компании, занимающиеся сельским хозяйством, торговлей, транспортом, обрабатывающим производством и строительством. Выручка предприятий должна быть не менее 400 млн рублей в год. При этом доля иностранного капитала должна быть не более 50%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре заводу металлоконструкций помогут увеличить производительность труда.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  2. В мэрии Краснодара рассказали о ходе судебных тяжб с недобросовестными перевозчиками
  3. В Анапе легковушка сорвалась с обрыва и превратилась в груду металла
  4. 29 самых распространенных вопросов о мобилизации
  5. Приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store
  6. Житель Краснодара получил предостережение от ФСБ за попытку содействия ВСУ
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях