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На Кубани предприятие по изготовлению комбикормов внедрит бережливые технологии

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-predpriyatie-po-izgotovleniyu-kombikormov-vnedrit-berezhlivye-tehnologii
На Кубани предприятие по изготовлению комбикормов внедрит бережливые технологии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Компания «Хлеб Кубани» при поддержке Регионального центра компетенций займется оптимизацией рабочих процессов согласно нацпроекту «Производительность труда».

В планах компании оптимизировать процесс изготовления и погрузки комбикормов. Коллектив предприятия обучат основам бережливого производства в ходе серии тренингов. Через полгода по окончанию пилотного проекта работу продолжат внутренние тренеры по улучшениям.

По словам главы минэкономики края Алексея Юртаева, увеличение производительности труда на крупных производствах — одна из стратегических целей по обеспечению устойчивого развития экономики.

«Эффективное использование ресурсов, оптимизация рабочих процессов, инвестиции в современные технологии и обучение персонала смогут принести предприятию ощутимый финансовый результат, обеспечить рост конкурентоспособности и в целом повлиять на развитие всего реального сектора без значимых капиталовложений», — приводит слова министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

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