На Кубани после ДТП иномарка врезалась в дерево, ее водитель получил травмы

Авария произошла 8 апреля около 19:30 на 5-м километре дороги Гулькевичи — Отрадо-Ольгинское — Отрадо-Кубанское.

По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем Hyundai Accent ехал со стороны поселка Венцы в сторону города Гулькевичи. При обгоне он не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen Transporter, которым управлял 23-летний водитель.

После этого Hyundai съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП одного из автомобилей получил травмы, сообщает Telegram-канал «В24часа/Гулькевичи».

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