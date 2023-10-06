На Кубани посадили мужчину, хранившего дома найденную в подвале сумку с оружием

Приговор в отношении 52-летнего местного жителя в октябре вынес суд в Краснодаре.

По данным суда, весной 2012 года местный житель нашел в подвале одной из многоэтажек на улице Игнатова спортивную сумку с 195 патронами, пистолетом, наручниками и гранатой. Мужчина забрал сумку домой на хранение. Сотрудники полиции изъяли оружие и боеприпасы во время обыска 30 мая этого года.

Возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств. В суде обвиняемый полностью признал вину. Суд назначил ему 6 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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