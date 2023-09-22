Житель Кубани подарил подростку в станичном магазине боевую гранату

Инцидент произошел в станице Октябрьской в Крыловском районе, подозреваемого задержали.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина передал 17-летнему подростку предмет, похожий на гранату. Подросток рассказал прибывшим полицейским о том, что в магазине разговорился с незнакомым мужчиной, тот подарил ему гранату. Боеприпас оказался боевой ручной гранатой Ф-1.

Подозреваемого нашли, им оказался 26-летний сварщик одного из местных предприятий. Его задержали на выезде из станицы Октябрьской. Мужчина объяснил полицейским, что купил гранату в качестве сувенира в соседнем регионе.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 11 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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