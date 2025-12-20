На Кубани получившим инвалидность участникам СВО выплатят материальную помощь
Общество
20.12.2025 17:38
Соответствующее постановление о назначении единоразовых выплат подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Единовременную материальную помощь получат все жители региона, являющиеся гражданами РФ, которые стали инвалидами боевых действий из-за контузии, ранения, заболевания или увечья. Они должны быть получены:
- при выполнении задач спецоперации;
- при отражении вооруженного вторжения на территорию России;
- при вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов, которые прилегают к районам проведения спецоперации.
Размер выплаты зависит от группы инвалидности:
- инвалиды I группы — 500 тыс. рублей;
- инвалиды II группы — 200 тыс. рублей;
- инвалиды III группы — 100 тыс. рублей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
