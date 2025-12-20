На Кубани получившим инвалидность участникам СВО выплатят материальную помощь

Соответствующее постановление о назначении единоразовых выплат подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Единовременную материальную помощь получат все жители региона, являющиеся гражданами РФ, которые стали инвалидами боевых действий из-за контузии, ранения, заболевания или увечья. Они должны быть получены:

при выполнении задач спецоперации;

при отражении вооруженного вторжения на территорию России;

при вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов, которые прилегают к районам проведения спецоперации.

Размер выплаты зависит от группы инвалидности:

инвалиды I группы — 500 тыс. рублей;

инвалиды II группы — 200 тыс. рублей;

инвалиды III группы — 100 тыс. рублей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани проработают возможность расширения использования краевого маткапитала.

Подпишись, здесь всегда интересно.