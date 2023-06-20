На Кубани полиция проводит проверку после сообщения о стрелявших из травматического пистолета школьниках

По данным СМИ, инцидент произошел во дворе многоэтажки в поселке Тюменском в Туапсинском районе.

По словам очевидцев, школьники устроили стрельбу из травматического пистолета и попали в окно на седьмом этаже многоэтажке. В результате происшествия никто не пострадал. Откуда подростки взяли пистолет, предстоит выяснить сотрудникам полиции.

«Сообщений и заявлений в ОМВД России по Туапсинскому району по данному факту не поступало. Материал инициативно зарегистрирован, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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