Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Кубани полиция проводит проверку после сообщения о стрелявших из травматического пистолета школьниках

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-politsiya-provodit-proverku-posle-soobshheniya-o-strelyavshih-iz-travmaticheskogo-pistoleta-shkolnikah
На Кубани полиция проводит проверку после сообщения о стрелявших из травматического пистолета школьниках
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным СМИ, инцидент произошел во дворе многоэтажки в поселке Тюменском в Туапсинском районе.

По словам очевидцев, школьники устроили стрельбу из травматического пистолета и попали в окно на седьмом этаже многоэтажке. В результате происшествия никто не пострадал. Откуда подростки взяли пистолет, предстоит выяснить сотрудникам полиции.

«Сообщений и заявлений в ОМВД России по Туапсинскому району по данному факту не поступало. Материал инициативно зарегистрирован, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: стрельба в отеле Анапы: один отдыхающий выстрелил в другого, пострадавшему оторвало часть пальца.

Статьи
Топ-5 техник, чтобы быстро запомнить информацию
Топ-5 техник, чтобы быстро запомнить информацию
5 чудодейственных свойств репейного масла
5 чудодейственных свойств репейного масла
Кому лучше не квасить: врач рассказал об опасностях употребления кваса
Кому лучше не квасить: врач рассказал об опасностях употребления кваса
Собачье счастье: 7 вещей, которые нужны каждому домашнему псу
Собачье счастье: 7 вещей, которые нужны каждому домашнему псу
Стоматолог объяснила связь между проблемами с зубами и болезнями внутренних органов
Стоматолог объяснила связь между проблемами с зубами и болезнями внутренних органов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях