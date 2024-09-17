На Кубани подвели предварительные итоги уборочной кампании 2024 года

В Кореновском районе 17 сентября прошло краевое совещание, главными темами которого стали подведение предварительных итогов уборочной кампании и готовность Кубани к осенней посевной. Участие в нем приняли вице-губернатор Андрей Коробка, председатель комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко, министр сельского хозяйства края Федор Дерека, а также краевые ученые и аграрии.

Аграриям региона в 2024 году было непросто, в том числе из-за погодных условий, однако Кубань смогла добиться высокой урожайности, отметил Коробка. Так, валовый сбор ранних зерновых культур составляет почти 11,9 млн т, озимой пшеницы намолотили более 10,2 млн т. Кроме того, аграрии получили 60% продовольственного зерна 3-4 класса, что является хорошим показателем с учетом погоды.

«Впервые получена рекордная урожайность озимого ячменя: в среднем по краю намолочено по 73,3 ц/га, а сбор составил более 1 млн т», — рассказал вице-губернатор.

Такие результаты удалось получить благодаря селекции «Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко». На территории региона в 2024 году высеяли порядка 100 сортов озимой пшеницы и около 35 сортов — озимого ячменя.

В Тбилисском районе в одном из хозяйств сорт пшеницы кубанской селекции «Школа» дал 109,7 ц/га — это новый рекорд по урожайности озимой пшеницы, он попал в «Книгу рекордов России».

А Кореновское агропредприятие «Кореновскагрохимия», специализирующееся на производстве продукции растениеводства, в этом году бьет рекорды по урожайности свеклы. Так, там сейчас с 1 га там собирают 511 ц. Об этом рассказал гендиректор хозяйства Александр Казачек.

Также сейчас на Кубани продолжается уборка пропашно-технических культур – кукурузы на зерно, подсолнечника, сахарной свеклы, сои и риса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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