На Кубани подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» в номинации для токарей

Региональный этап всероссийского конкурса провели на базе Краснодарского машиностроительного колледжа. Свое мастерство демонстрировали 10 токарей.

Специалисты сдали теорию и выполнили практические задания. Лучшим токарем региона по оценкам экспертов стал Артем Белин, работающий на заводе «Электросевкавмонтажиндустрия».

Второе место отдали сотруднику Краснодарского приборного завода «Каскад» Владимиру Седову, бронза досталась специалисту предприятия «ПищТех» Александру Губину.

Победитель регионального этапа представит Краснодарский край на федеральной стадии конкурса, которая пройдет в Пензенской области в августе.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства проводят с 2011 года. Победителей и призеров в номинации «Лучший токарь» национального этапа наградят дипломами Минтруда РФ, а также полагается до 1 млн рублей за первое место, до 500 тыс. рублей и до 300 тыс. рублей за второе и третье места соответственно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в конкурсе «Лучший по профессии» объявили пять номинаций — лучших выберут среди токарей, слесарей по ремонту котельного оборудования, сыроваров, электромонтеров по релейной защите и автоматике и лаборантов химического анализа.