В конкурсе «Лучший по профессии» примут участие специалисты Кубани

Всего в конкурсе объявили пять номинаций — лучших выберут среди токарей, слесарей по ремонту котельного оборудования, сыроваров, электромонтеров по релейной защите и автоматике и лаборантов химического анализа.

«Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» дает возможность нашим специалистам показать профессиональные навыки, обменяться опытом, привлечь молодежь для обучения и трудоустройства и повысить престиж рабочих профессий», – сказал начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Зародов.

В федеральном этапе конкурса призеры получат до 1 млн рублей за первое место, до 500 тыс. рублей — за второе и до 300 тыс. рублей — за третье.

Подробную информацию и условия конкурса можно посмотреть на сайте. Желающие принять участие могут уточнить информацию по телефону: 8 (861) 252-29-74, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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