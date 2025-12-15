На Кубани подросток на угнанной машине вылетел в кювет, удирая от полиции

Инцидент произошел в станице Новоархангельской Тихорецкого района.

По предварительным данным, 16-летний подросток прогуливался в частном секторе станицы. Он заметил незакрытую машину с ключом в замке зажигания, сел в нее, завел и поехал кататься.

Проезжая мимо сотрудников ДПС, подросток испугался и прибавил скорость. Однако не справился с управлением, и машина улетела в кювет. Полицейские задержали несовершеннолетнего нарушителя. Выяснилось, что до этого он украл у матери ювелирные украшения на 190 тыс. рублей.

В отношении подростка возбудили уголовные дела за угон и кражу. Ему грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

