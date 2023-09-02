На Кубани почтили память казаков, погибших при обороне Георгиевского поста в Кавказскую войну

Липкинские поминовения прошли 2 сентября в станице Неберджаевской Крымского района.

В памятном мероприятии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, депутаты ЗСК, главы поселений, духовенство, общественники и более 1 тыс. казаков.

В начале сентября в 1862 году у реки Липки чуть более 30 пластунов под командованием сотника Ефима Горбатко погибли в неравном бою против 4-тысячного войска горцев, состоящего из конных всадников и пеших воинов. Они доблестно обороняли Георгиевский пост.

«Сейчас свыше 6 тыс. представителей ККВ в составе наших добровольческих отрядов и воинских частей с мужеством и героизмом, отвагой и храбростью выполняют боевые задачи в специальной военной операции, зачастую сдерживая превосходящие силы неприятеля, обладающего современным западным вооружением», — рассказал Власов.

Атаман подчеркнул, что кубанские казаки всегда будут защитниками родного Отечества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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