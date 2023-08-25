Кондратьев поздравил жителей Кубани с годовщиной высадки черноморских казаков в Тамани

Первые казаки-переселенцы ступили на кубанские земли 25 августа 1792 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил о том, что в этот день 231 год назад на полуостров Тамань высадились первые отряды черноморских казаков. Они основали 40 куреней, центром которых в 1793 году стал город Екатеринодар.

«Нашим предкам выпала тяжелая доля, они защищали рубежи Отечества и возделывали землю. Сегодня более 6 тыс. кубанских казаков выполняют боевые задачи в добровольческих отрядах и воинских частях в зоне проведения специальной военной операции. Многие из них отмечены государственными наградами. Благодарю за службу наших земляков, которые доблестно и с верою вновь отстаивают интересы Родины, продолжая славные традиции кубанского казачества», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В городах и районах Кубани пройдут тематические мероприятия. В сквере имени Антона Головатого в станице Тамань возложат цветы к памятнику казакам-запорожцам. В этнографическом комплексе «Атамань» пройдет реконструкция казачьих обрядов.

В Краснодаре в войсковом соборе Александра Невского проведут литургию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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