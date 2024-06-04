На Кубани почти 200 компаний внедрили бережливые технологии за 5 лет

Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на пресс-конференции в Краснодаре 4 июня.

Основные достижения за последние пять лет озвучили министр экономики края Алексей Юртаев и директор Регионального центра компетенций Андрей Артемьев.

«В мае Краснодарский край досрочно выполнил план по оказанию адресной поддержки предприятиям. Начиная с 2019 года 193 компании внедрили бережливые технологии и смогли добиться результатов. Самое главное, мы видим, что темпы роста отраслей, в которых реализуется нацпроект «Производительность труда», в два раза выше, чем в тех отраслях, где проект не реализуют. Это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля и с 2024 года организации туристической индустрии. Каждый пятый рубль в экономике края зарабатывается предприятием-участником нацпроекта «Производительность труда», — сказал Юртаев.

Сейчас на Кубани свои производства оптимизируют 315 организаций, в них работают 74 тыс. сотрудников, объем выручки — более 1 трлн рублей. Накопленный экономический эффект с 2019 года достиг 88 млрд рублей.

«Отмечу, что 61 млрд рублей из 88 — эффект от проектов, которые реализовал Региональный центр компетенций. Это вклад экспертов и наша доля в реализацию нацпроекта. Кроме того, РЦК уже выполнил плановые показатели по паспорту нацпроекта. При федеральном плане в 300 обученных инструкторов по бережливому производству мы обучили 375 человек. Это сотрудники предприятий, которые после нашего ухода смогут обучать коллег и специалистов внутри предприятий, а также тиражировать полученный опыт на другие производственные участки», — заявил Андрей Артемьев.

По словам министра экономики, РЦК в этом году получил статус отраслевого центра компетенций в сфере туризма — это первый в стране федеральный институт развития, работающий над повышением эффективности процессов на предприятиях санаторно-курортной отрасли. Благодаря ему организации смогут стать более конкурентоспособными, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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