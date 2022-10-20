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На Кубани по требованию прокуратуры закрепили границы природных зон «Маркотх» и «Абраусский»

Общество
20.10.2022 16:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-po-trebovaniyu-prokuratury-zakrepili-granitsy-prirodnyh-zon-markoth-i-abrausskij
На Кубани по требованию прокуратуры закрепили границы природных зон «Маркотх» и «Абраусский»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки установила, что в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о границах ООПТ регионального значения природного парка «Маркотх» и государственного заказника «Абраусский».

Это могло повлечь за собой незаконное отчуждение земли в границах природных территорий, появление там самостроев и другие нарушения природоохранного законодательства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура направила в суд иск к минприроды края с требованием поставить на кадастровый учет особо охраняемые природные территории. Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил требования полностью. Решение было оспорено, однако апелляционная инстанция краевого суда с требованием природоохранного прокурора согласилась. Исполнение решения суда находится под контролем природоохранной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», под Геленджиком при строительстве дороги для джипинга Маркотху причинили ущерб на 13 млн рублей. На территории парка неизвестные выкорчевали с корнями 14 деревьев и 17 кустарников на сумму 3,8 млн рублей.

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