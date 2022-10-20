На Кубани по требованию прокуратуры закрепили границы природных зон «Маркотх» и «Абраусский»
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки установила, что в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о границах ООПТ регионального значения природного парка «Маркотх» и государственного заказника «Абраусский».
Это могло повлечь за собой незаконное отчуждение земли в границах природных территорий, появление там самостроев и другие нарушения природоохранного законодательства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Прокуратура направила в суд иск к минприроды края с требованием поставить на кадастровый учет особо охраняемые природные территории. Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил требования полностью. Решение было оспорено, однако апелляционная инстанция краевого суда с требованием природоохранного прокурора согласилась. Исполнение решения суда находится под контролем природоохранной прокуратуры.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», под Геленджиком при строительстве дороги для джипинга Маркотху причинили ущерб на 13 млн рублей. На территории парка неизвестные выкорчевали с корнями 14 деревьев и 17 кустарников на сумму 3,8 млн рублей.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- На Керченской переправе начал работать пятый паром
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодаре будут судить психически нездорового мужчину за жестокое убийство 71-летней пенсионерки
- Вице-губернатор Евгений Наумов подал заявку на должность мэра Краснодара
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины