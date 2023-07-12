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На Кубани по президентской программе за два года газифицировали 30 тыс. домов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-po-prezidentskoj-programme-za-dva-goda-gazifitsirovali-30-tys-domov
На Кубани по президентской программе за два года газифицировали 30 тыс. домов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин во время заседания регионального штаба по социальной газификации.

«Сегодня более 30 тыс. домовладений уже газифицировали по президентской программе. Прошу газораспределительные компании обратить внимание на выполнение работ», — сказал он.

Вице-губернатор отметил, что Кубань сегодня занимает 3 место в России по числу домов с подведенным газом. С жителями региона заключили свыше 56 тыс. договор, из них примерно 47 тыс. должны реализовать до конца текущего года.

Кроме того, на заседании обсудили предоставление соцподдержки льготникам и догазификацию соцобъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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