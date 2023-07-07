ФАС планирует повысить тарифы на газ для населения в июле 2024 и 2025 годов на 8%

Антимонопольная служба России предложила проиндексировать регулируемые тарифы на голубое топливо на 8% начиная с 1 июля 2024 года, а затем еще раз через год. Повышение цены на природный газ коснется не только населения, но и промышленных предприятий.

Регламентирующий намерение пересмотреть стоимость газа документ ФАС находится на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее газовые цены были увеличены на 8,5% в декабре 2022 года. Опубликованный приказ регламентирует оптовую стоимость газа, добываемого компанией «Газпром» и ее «дочками» — предельные минимум и максимум.

«Новые оптовые газовые цены начнут действовать с 1 июля 2024 года. То есть, их изменение в сторону увеличения будет плановым и первым за 1,5 года», — прокомментировали «Интерфаксу» решение в ФАС. Дополнительная выручка будет потрачена на социальную газификацию в российских регионах и прокладку новых трубопроводов для потребителей, подчеркнули в ведомстве. Благодаря этой программе газовые трубы дошли до границ более чем 600 тыс. земельных участков.

В Минэнерго грядущее изменение тарифов объяснили необходимостью масштабной реконструкции существующих газопроводов — больше 30% из них работают не менее 40 лет.

В последний раз цены на газ в нашей стране выросли 1 декабря прошлого — на 8,5%. В 2022 году компания «Газпром» была вынуждена уменьшить экспортные поставки голубого топлива почти на 46%. Из-за этого чистая прибыль главных газовиков страны сократилась более чем на 41%, до 1,2 трлн руб.

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