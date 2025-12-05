На Кубани по 6 рублей за кг молока доплатят фермерам, пострадавшим от засухи

На «Прямую линию» губернатора Вениамина Кондратьева обратился фермер из Крыловского района. Он пожаловался, что цены, по которым он продает молоко, падают, но стремительно растут в магазине.

Также заявитель пожаловался на то, что не может засеять овсом участок, заросший сорняком, потому что боится штрафов.

«У нас первое место в России по питьевому молоку, 13 тыс. фермеров. Если цена на молоко падает, молочное стадо содержать невыгодно. И оно идет под нож. Мы не должны этого допустить. Ранее дотировали до 4 рубля за килограмм, чтобы сохранить поголовье», — отметил Кондратьев.

Глава региона обратился к своему заместителю по АПК Андрею Коробке, который заявил, что вопрос с ценами на молоко был спрогнозирован. В 2026 году планируется дотировать фермерам, проживающим в пострадавших от засухи районах, 6 рублей за килограмм молока, в рамках краевых мер поддержки.

