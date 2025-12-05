На Кубани планируют ужесточить наказание за незаконную расклейку объявлений

Жители Краснодара в рамках «Прямой линии» пожаловались губернатору Вениамину Кондратьеву на рекламные объявления, которыми обклеен весь город. Краснодарцы отметили, что листовки на столбах, остановках и домах портят облик краевого центра.

Губернатор обсудил этот вопрос с мэром Краснодара Евгением Наумовым. По словам главы города, чтобы очистить Краснодар от объявлений на столбах, стенах и остановках, проводятся субботники, рейды, специалисты обтягивают столбы сеткой.

Глава региона поручил подготовить законодательную инициативу, чтобы ужесточить административную ответственность за расклейку объявлений в неподобающих местах.

«За расклейку таких объявлений по Краснодару, я уверен, да и по краю тоже, необходимо повысить административную ответственность. Для тех, кто это все расклеивает либо заказывает. Я попрошу вас, подготовьте законодательную инициативу в наше Законодательное собрание края для того, чтобы мы повысили административную ответственность», — дал поручение Вениамин Кондратьев своему заместителю, вице-губернатору региона Александру Топалову.

