На Кубани планируют создать инфраструктуру для развития беспилотных авиасистем

Перспективы производств беспилотных авиасистем и радиоэлектронной промышленности обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Александра Руппеля.

В совещании приняли участие главы профильных ведомств, ведущих промпредприятий и вузов Краснодарского края.

Александр Руппель напомнил, что на Кубани на производстве радиоэлектронной продукции специализируются около 10 предприятий. Еще более 10 предприятий разрабатывают и выпускают беспилотники и их компоненты для различных отраслей экономики.

«В сравнении с прошлым годом число таких компаний выросло в 1,7 раза. В ближайшей перспективе запустят еще два производства радиоуправляемых беспилотников и комплектующих для них. Для развития таких технологий в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» уже учредили специализированную организацию — Научно-производственный центр «Техносфера», — сказал вице-губернатор.

По словам и. о. министра промышленной политики края Дмитрия Хмелько, основными специализациями центра станут создание и производство дронов для сельского хозяйства и точного земледелия, туризма. Кубань с ее многообразием природных зон может стать площадкой тестирования беспилотных систем для всей страны.

Он также сообщил, что в инфраструктуру «Техносферы» войдет консультационно-аналитический центр для информирования разработчиков, производителей и пользователей БАС по вопросам действующего законодательства, мер поддержки, взаимодействия с регуляторами отрасли.

«Также намерены запустить учебный центр с полетными зонами, лекторием, учебным классом и лабораторией. Ее оснащение составят современные симуляторы полетов, средства проектирования и программирования, соответствующее оборудование. Кроме того, в инфраструктуру войдут центр мониторинга полетов, летно-испытательный комплекс, региональный Центр обработки данных аэросъемки», — сказал Хмелько.

Презентацию «Техносферы» впервые провели на Международной выставке «ЮГАГРО-2025». В 2026 году минпром края планирует подать документы в Минпромторг России о присвоении организации статуса научно-производственного центра БАС. Это позволит резидентам воспользоваться федеральными мерами господдержки. Следующий этап в процессе развития НПЦ — участие в отборе на предоставление федерального финансирования на техническое оснащение. Это поможет укомплектовать площадку производственными линиями и станками, а также создать Центр сертификации.

Александр Руппель отметил, что радиоэлектронная промышленность сейчас занимает небольшую долю в общем объеме производства предприятий края. Но именно такие разработки могут обеспечить технологическое лидерство России.

Руппель также рассказал, что на Кубани создали комплексную систему поддержки новых технологий. Только по линии регионального минпрома действует восемь направлений субсидирования. Помимо этого, Фонд развития промышленности региона предоставляет льготные займы и гранты. В регионе готовы и дальше стимулировать разработки индустриальных компаний, запускать специализированные меры поддержки роботизации предприятий, производств БАС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

