На Кубани шесть предприятий могут войти в нацпроект технологического лидерства

Предприятия станкостроения региона могут стать участниками национальный проект технологического лидерства «Средства производства и автоматизации».

Об этом рассказал и.о. министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько на тематической сессии в рамках федерального мероприятия «День заказчика: станкостроение и промышленная автоматизация» в Москве. Он пояснил, что вопрос об участии региональных производителей в федеральной программе «Развитие производства станкоинструментальной промышленности» прорабатывается в рамках нацпроекта.

«В нашем крае работают шесть индустриальных компаний, которые производят станки для нефтегазовой, металлургической, авиационной, железнодорожной, горнодобывающей, деревообрабатывающей и других отраслей. Лидером на этой арене техпрома остается Южный завод тяжелого станкостроения», — отметил Хмелько.

Он пояснил, что ЮЗТС входит в тройку ведущих российских предприятий в отрасли тяжелого станкостроения. На нем выполняют полный цикл создания станка — от проектирования до производства и пуско-наладки. Завод изготавливает обрабатывающие центры для производства сложных крупногабаритных деталей, а также 3D-принтеры по металлу. Конструкторский отдел предприятия разрабатывает станки нового поколения, основанные на последних достижениях.

«По поручению руководства края мы существенно увеличили объем поддержки таких предприятий. Для станкостроителей в рамках нашей отраслевой госпрограммы субсидия на создание или развитие производств импортозамещающей продукции максимально составляет 850 млн рублей. Эта мера позволяет финансировать до 30% затрат заводов на эти цели», — сообщил Хмелько.

По его словам, в Фонде развития промышленности края увеличили для станкостроителей до 500 млн рублей максимальный объем займа по программе «Импортозамещение». В целом промышленным производствам края доступно восемь направлений субсидирования и 13 программ льготных займов.

Развитие станкостроения — одно из приоритетных направлений промышленной политики Краснодарского края. Кубанские предприятия специализируются на проектировании и производстве токарно-карусельных, обдирочно-шлифовальных, дисковых отрезных и балансировочных станков. А также многоцелевых обрабатывающих центров и станков для деревообработки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

