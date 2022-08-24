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На Кубани парень украл у родственницы кошелек с банковскими картами и угнал иномарку

Происшествия
24.08.2022 09:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-paren-ukral-u-rodstvennitsy-koshelek-s-bankovskimi-kartami-i-ugnal-inomarku
На Кубани парень украл у родственницы кошелек с банковскими картами и угнал иномарку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Мостовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя о кражах и мошенничестве, а также подделке документов и отмывании денег.

По данным следствия, мужчина проник в дом к своей родственнице и похитил кошелек с банковскими картами и смартфон. Через приложение банка на телефоне он перевел себе на счет около 50 тыс. рублей. После этого проник в гараж и угнал автомобиль Daewoo Matiz с документами, по которым позже оформил договор купли-продажи. На вырученные от продажи краденого автомобиля деньги злоумышленник купил другую машину стоимостью более 200 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. Расследовании завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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