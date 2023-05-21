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На Кубани парень угнал у рыбака машину, пока тот ловил рыбу, и застрял на ней в грязи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-paren-ugnal-u-rybaka-mashinu-poka-tot-lovil-rybu-i-zastryal-na-nej-v-gryazi
На Кубани парень угнал у рыбака машину, пока тот ловил рыбу, и застрял на ней в грязи
Фото BarbaraJackson, pixabay.com

Полицейские Тихорецкого района задержали подозреваемого в угоне по горячим следам.

В полицию обратился житель Тихорецкого района и рассказал о том, что приехал на рыбалку на автомобиле «ВАЗ-2110». Машину водитель оставил на берегу водоема и ушел ловить рыбу. Когда рыбак вернулся, машины не было.

Полицейские нашли автомобиль на выезде из рыбного хозяйства. По подозрению в угоне недалеко от места происшествия задержали 21-летнего ранее судимого местного жителя. Выяснилось, что подозреваемый также рыбачил на пруду. Он заметил незапертую «десятку» и решил покататься по району. Вскоре машина увязла в грязи. Злоумышленник пытался вытолкать автомобиль из грязи и повредил кузов.

Возбудили уголовное дело об угоне. Подозреваемого на время следствия отправили под домашний арест. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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