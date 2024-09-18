На Кубани озимыми под урожай 2025 года засеют около 1,8 млн гектаров

Готовность кубанских сельхозпредприятий к осенней посевной кампании обсудили на совещании в Кореновском районе. Заседание провел заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Он подчеркнул, что под урожай следующего года снижение площади озимого клина не запланировано. Озимые засеют на площади 1 млн. 762 тыс. га. Также под озимую пшеницу отведут более 1,6 млн. га, ячменя озимого — 158 тыс. га, тритикале озимой — 2,5 тыс. га. Кроме того, планируют посеять 78 тыс. га озимого рапса. Хозяйства региона семенами озимых культур обеспечили в полном объеме — свыше 400 тыс. т.

«Важно, чтобы и других ресурсов было достаточно и сев прошел в оптимальные для нынешних погодных условий сроки — c 1 октября по 25 октября», — сказал Коробка.

Техника уже готова к посевной кампании, рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека. Будут использовать порядка 22 тыс. тракторов, свыше 6 тыс. сеялок и посевных комплексов, 3 тыс. агрегатов для подготовки почвы и 1,5 тыс. разбрасывателей минеральных удобрений.

Автопарк состоит преимущественно из современных энергосберегающих и высокопроизводительных сельхозмашин благодаря постоянному обновлению состава. Так, аграрии каждый год закупают сельхозтехнику на сумму свыше 17 млрд рублей. C начала года поступило свыше 2 тыс. единиц новой техники на сумму более 10 млрд. рублей.

«В результате технического перевооружения мы видим рост энергообеспеченности агропредприятий. Сейчас она составляет 202 лошадиных сил на 100 га, это один из самых высоких показателей в стране», — отметил министр.

По словам Дереки, хозяйства уже приобрели достаточный объем топлива, минеральных удобрений и средств защиты растений. Ученые рассказали о важности сбалансированного внесения удобрений, чтобы сохранить плодородие почвы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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