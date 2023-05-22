На Кубани отремонтируют линию электропередачи протяженностью 40 км

Ремонт высоковольтной воздушной линии 110 кВ «Новолабинская — Кореновская — Тяговая» ведут энергетики ПАО «Россети Кубань».

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, этот участок является стратегически важным для двух районов. Его модернизация повысит надежность электроснабжения около 60 тыс. потребителей и 110 соцобъектов.

На линии установили новую опору. Энергетики также заменят более 700 устаревших фарфоровых изоляторов на более прочные из закаленного стекла. На таких изоляторах легче обнаружить повреждения без специальной диагностики. Это позволит своевременно ремонтировать повреждения на линии. Работы завершат в сентябре этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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