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На Кубани отремонтировали 10 ключевых подстанций юго-западного энергорайона

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-otremontirovali-10-klyuchevyh-podstantsij-yugo-zapadnogo-energorajona
На Кубани отремонтировали 10 ключевых подстанций юго-западного энергорайона
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Эти подстанции обеспечивают электричеством десятки соцобъектов и свыше 300 тыс. человек в пригородах Анапы, Геленджика, Новороссийска, в Абинском и Крымском районах.

На 10 подстанциях отремонтировали силовые трансформаторы и заменили оборудование. Помимо этого капитально отремонтировали порядка 9 км линии электропередачи, заменили опоры и изоляторы.

Также ремонт выполнили на 25 трансформаторных подстанциях и расчистили свыше 17 га просек вдоль линий электропередачи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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