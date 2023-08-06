На Кубани отремонтировали 10 ключевых подстанций юго-западного энергорайона

Эти подстанции обеспечивают электричеством десятки соцобъектов и свыше 300 тыс. человек в пригородах Анапы, Геленджика, Новороссийска, в Абинском и Крымском районах.

На 10 подстанциях отремонтировали силовые трансформаторы и заменили оборудование. Помимо этого капитально отремонтировали порядка 9 км линии электропередачи, заменили опоры и изоляторы.

Также ремонт выполнили на 25 трансформаторных подстанциях и расчистили свыше 17 га просек вдоль линий электропередачи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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