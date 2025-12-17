Logo
На Кубани отменили беспилотную опасность, введенную вечером 17 декабря

На Кубани отменили беспилотную опасность, введенную вечером 17 декабря
Фото «Кубань 24»

Уведомления от РСЧС от отмене беспилотной опасности жители региона получили в 20:44.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории Краснодарского края с 19:05.

В случае обнаружения обломков сбитых БПЛА необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к обломкам беспилотников строго запрещено. Также запрещена съемка беспилотников и работы систем ПВО.

Читайте также: в Славянском районе ликвидируют последствия массированной атаки беспилотников.

