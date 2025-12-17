На Кубани отменили беспилотную опасность, введенную вечером 17 декабря

Уведомления от РСЧС от отмене беспилотной опасности жители региона получили в 20:44.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории Краснодарского края с 19:05.

В случае обнаружения обломков сбитых БПЛА необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к обломкам беспилотников строго запрещено. Также запрещена съемка беспилотников и работы систем ПВО.

