На Кубани отменили беспилотную опасность, введенную ночью 12 ноября
Происшествия
12.11.2025 07:02
Уведомления РСЧС об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Краснодарского края получили 12 ноября в 5:59.
Сигнал «Беспилотная опасность» на территории Краснодарского края действовал с 00:13.
«На территории Краснодарского края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — сказано в оповещении МЧС.
Приближаться к обломкам сбитых БПЛА категорически запрещается. Заметив любые подозрительные объекты, нужно сообщить об этом по номеру 112.
Читайте также: мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о ликвидации последствий атаки БПЛА на город-герой. Специалисты продолжают устранять последствий атаки, которую украинские беспилотники совершили 24 сентября.