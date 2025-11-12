Logo
На Кубани отменили беспилотную опасность, введенную ночью 12 ноября

Происшествия
Фото «Кубань 24»

Уведомления РСЧС об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Краснодарского края получили 12 ноября в 5:59.

Сигнал «Беспилотная опасность» на территории Краснодарского края действовал с 00:13.

«На территории Краснодарского края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — сказано в оповещении МЧС.

Приближаться к обломкам сбитых БПЛА категорически запрещается. Заметив любые подозрительные объекты, нужно сообщить об этом по номеру 112.

Читайте также: мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о ликвидации последствий атаки БПЛА на город-герой. Специалисты продолжают устранять последствий атаки, которую украинские беспилотники совершили 24 сентября.

