На Кубани осудили виновников гибели рабочего под обвалом грунта

Должностных лиц предприятия, которые не обеспечили безопасность проведения строительных работ, признали виновными нарушении правил, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установили, что в октябре 2022 года сотрудники предприятия, которые отвечали за безопасность проведения работ по замене центральной сети водоотведения на улице Тимирязева в Гулькевичи, не обеспечили и проконтролировали безопасность проведения работ. Вследствие этого произошел обвал грунта, которым придавило находящегося в траншее рабочего, мужчина погиб.

Суд прекратил уголовное дело с назначением судебного штрафа в 70 тыс. рублей каждому из подсудимых. Однако прокуратура подала апелляцию, дело направили на новое рассмотрение. С учетом позиции гособвинителя, личности виновных, признания ими вины и раскаяния, суд назначил обвиняемым 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, их лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности при производстве работ сроком на 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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