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На Кубани осудили виновников гибели рабочего под обвалом грунта

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-osudili-vinovnikov-gibeli-rabochego-pod-obvalom-grunta
На Кубани осудили виновников гибели рабочего под обвалом грунта
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Должностных лиц предприятия, которые не обеспечили безопасность проведения строительных работ, признали виновными нарушении правил, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установили, что в октябре 2022 года сотрудники предприятия, которые отвечали за безопасность проведения работ по замене центральной сети водоотведения на улице Тимирязева в Гулькевичи, не обеспечили и проконтролировали безопасность проведения работ. Вследствие этого произошел обвал грунта, которым придавило находящегося в траншее рабочего, мужчина погиб.

Суд прекратил уголовное дело с назначением судебного штрафа в 70 тыс. рублей каждому из подсудимых. Однако прокуратура подала апелляцию, дело направили на новое рассмотрение. С учетом позиции гособвинителя, личности виновных, признания ими вины и раскаяния, суд назначил обвиняемым 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, их лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности при производстве работ сроком на 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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