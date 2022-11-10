На Кубани осудили терапевта и медсестру, бравших взятки за фиктивную вакцинацию от COVID-19

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении терапевта амбулатории и медицинской сестры Темрюкской ЦРБ по делу о получении взяток в ноябре вынес Темрюкский районный суд.

По данным суда, в августе сотрудницы больницы получили от 6 пациентов по 2 тыс. рублей за проведение фиктивной вакцинации от коронавируса. Злоумышленницы внесли ложные сведения в федеральный регистр вакцинированных и уничтожили 3 ампулы (6 доз) препарата «Гам-Ковид-Вак». Полученные деньги женщины разделили между собой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В суде подсудимые вину признали, от дачи показаний отказались. Суд назначил им по 7 лет лишения свободы условно и запретил в течение 3 лет работать в сфере здравоохранения. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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