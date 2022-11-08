Экс-начальник налоговой инспекции из Туапсе не смогла обжаловать приговор и села на 10 лет за взятку

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор по делу о получении взятки вынес Туапсинский городской суд. В ноябре Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию по этому делу.

Осужденная за взятку в особо крупном размере экс-начальник межрайонной ИФНС России №6 по Краснодарском краю не согласилась с приговором, обжаловала его.

Судебная коллегия краевого суда оставила приговор без изменений. Подсудимой назначили 10 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 20-кратном размере взятки — 90 млн рублей. Ее также лишили классного чина — советник государственной гражданской службы РФ 1 класса. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2013 году начальник межрайонной ИФНС России № 6 по Краснодарском краю решила получить взятку от директора одной из строительных фирм. Она предложила ему вынести положительное решение о возмещении НДС, заявленном предприятием за 3 квартал 2013 года. Мужчина заключил договор аренды коттеджа за 4,5 млн рублей между возглавляемой им фирмой и родственницей злоумышленницы. После этого он перечислил 4,5 млн рублей на счет ее матери. В итоге стройфирме после проверки возместили сумму НДС за 3 квартал 2013 года в размере 9 млн 26 тыс. рублей. В июле Туапсинский городской суд вынес приговор по этому делу.