На Кубани осудили «решал», обещавших спасти от правосудия за 5 млн рублей

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В августе Брюховецкий районный суд вынес приговор в отношении двоих мужчин, которых обвиняли в покушении на мошенничество и посредничество во взяточничестве.

По данным суда, в августе 2023 года мужчина предложил своему знакомому, на которого завели уголовное дело, помочь в решить вопрос и избежать лишения свободы. Злоумышленник сказал, что этот вопрос может решить другой его знакомый «со связями» в правоохранительных органах и в суде.

Во время встречи второй аферист, не имея реальной возможности как-то повлиять на решение суда, попросил передать через посредника 5 млн рублей. Деньги он обещал передать представителям органов следствия и суда.

Злоумышленников задержали 29 августа 2023 года сотрудники краевого УФСБ во время передачи денег, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Каневской межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил и расследовал уголовное дело о покушении на посредничество во взяточничестве и покушении на мошенничество. Суд назначил подсудимым лишение свободы на сроки 5 лет и 2 месяца и 4 года и 4 месяца соответственно.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: четверо кубанцев вымогали у иностранца деньги и обещали «покровительство» ФСБ.