На Кубани осудили продавца ювелирного магазина, которая подменила драгоценности на 8 млн рублей

Приговор в отношении 25-летней жительницы Иркутской области вынес в мае Советский районный суд Краснодара.

По данным следствия, в августе 2021 года женщина разместила резюме на сайте вакансий, после чего ей предложили работу с обучением в ювелирном салоне. Стажировку злоумышленница прошла в Челябинске, где работала консультантом в ювелирном магазине.

В апреле 2022 года женщина приехала в Краснодар и устроилась в магазин ювелирных изделий в ТЦ «СБС». Злоумышленница проработала месяц, затем по инструкции своего сообщника подменила драгоценные изделия бижутерией, а настоящие вынесла и отдала курьеру. Стоимость похищенного составила более 8 млн рублей. После этого девушка уехала в Москву, где сама пришла в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о присвоении. Суд назначил подсудимой 3 года лишения свободы в колонии общего режима. С осужденной взыскали материальный ущерб в размере 8,3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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