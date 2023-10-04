На Кубани осудили пенсионера, убившего девочку и оставившего «карту» к ее могиле

Краснодарский краевой суд 4 октября вынес приговор по громкому делу об убийстве 8-летней девочки, которое произошло 20 июня 2016 года в поселке Звезда Ленинградского района.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 66-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве 8-летней жительницы поселка Звезда, пропавшей в 2016 году, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подсудимому назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Также суд обязал подсудимого выплатить семье пострадавших 1 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.