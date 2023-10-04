На Кубани осудили пенсионера, убившего девочку и оставившего «карту» к ее могиле
Краснодарский краевой суд 4 октября вынес приговор по громкому делу об убийстве 8-летней девочки, которое произошло 20 июня 2016 года в поселке Звезда Ленинградского района.
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 66-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве 8-летней жительницы поселка Звезда, пропавшей в 2016 году, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Подсудимому назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Также суд обязал подсудимого выплатить семье пострадавших 1 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань» 24, в Ленинградском районе в поселке Звезда 20 июня 2016 года пропала восьмилетняя ученица 2 класса. Отчим девочки подвез ее по направлению к дому. Она вышла из автомобиля, но домой так и не пришла. Возбудили уголовное дело.
Более 4 лет девочка считалась пропавшей без вести, о ней ничего не было известно. В конце января 2020 года в одном из соседних поселков на нескольких гаражах появились надписи, сообщающие о местонахождении останков. Следователи выехали проверить информацию и нашли в указанном в карте-схеме месте кости ребенка. Оказалось, что они принадлежат пропавшей школьнице. Установили, что к убийству причастен 63-летний житель поселка Звезда. По его словам, 20 июня 2016 года девочка несколько раз вбегала во двор его дома и отвлекала от работы. Прогоняя ее, пенсионер ударил девочку по голове молотком. От полученной травмы ребенок погиб на месте. После этого пенсионер погрузил тело в машину, вывез в соседний поселок и спрятал в поле. На допросе мужчина признался, что сам оставил надписи с подсказкой, где находится тело.
В ноябре 2020 года коллегия присяжных заседателей посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении, и вынесла оправдательный вердикт. После вынесения вердикта пенсионера освободили из-под стражи в зале суда. В июле 2023 года коллегия присяжных единогласно пришла к выводу, что вина подсудимого доказана в полном объеме, он не заслуживает снисхождения.