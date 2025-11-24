На Кубани осудили организаторов финансовой пирамиды, похитивших 870 млн рублей

Октябрьский районный суд Краснодара огласил приговор организаторам кредитного кооператива «Сберегательный союз». В общей сложности пятеро фигурантов получили 30, 5 лет лишения свободы на всех.

Согласно материалам дела, в период с мая 2014 года по февраль 2019 года злоумышленники привлекали деньги граждан якобы для вложения в кредитные кооперативы под 13%.

На самом деле КПК «Мой вклад», а в дальнейшем «Сберегательный союз» существовали по принципу финансовой пирамиды. Это значит, что проценты по вкладам выплачивали за счет привлеченных средств новых вкладчиков. В результате потерпевшими стали 1 тыс. 197 человек. Общая сумма ущерба составила более 870 млн рублей.

Осужденных приговорили к разным срокам лишения свободы: от 4 лет и 1 месяца до 9 лет и 10 месяцев. Всех фигурантов дела заключили под стражу в зале суда. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима. На их имущество в размере 873 млн 397 тыс. 257 рублей наложили арест. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

