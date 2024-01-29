На Кубани осудили медсестру ЦРБ, по вине которой умерла 10-месячная девочка

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности рассмотрели 29 января в Темрюкском районном суде.

По версии следствия, 12 февраля 2023 года в Темрюкскую центральную районную больницу поступила 10-месячная девочка с сильным термическим ожогом. В тот день 25-летняя медсестра промывала катетер, установленный в вену младенца. Она по ошибке добавила в него препарат «Тиопентал натрия» вместе «Гепарина». После этого состояние ребенка резко ухудшилось. Вскоре девочка умерла.

Во время судебного заседания девушка не признала вину. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил медсестре наказание в виде ограничения свободы на два года. Ей также запрещено заниматься медицинской деятельностью в течение двух лет.

Согласно приговору, в ближайшие два года девушка не сможет уходить из дома с 23:00 до 6:00 и покидать территорию Краснодарского края. Ей запрещено посещать увеселительные заведения и развлекательные мероприятия. Кроме того, медсестра каждый месяц будет отмечаться по месту жительства, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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