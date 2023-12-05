На Кубани осудили хозяйку базы отдыха, где от удара током погибла девочка

Красноармейский районный суд 5 декабря вынес приговор в отношении собственница базы отдыха, которую обвиняли в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, несчастный случай произошел 23 июля на базе отдыха «Усадьба «Капустяная балка» в станице Новомышастовской. Семья приехала отдыхать на базу с двухлетней девочкой.

Около бассейна ребенок наступил на провод с поврежденной изоляцией, который был под напряжением. Девочка получила электрический разряд, от которого скончалась на месте. При этом владелица базы отдыха знала о повреждении расположенных возле бассейна светильников и проводки, однако не приняла мер, чтобы отремонтировать их.

Возбудили уголовное дело. В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. В пользу семьи ребенка взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.