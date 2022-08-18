На Кубани осудили экс-сотрудницу колонии, раньше срока выпустившую заключенного на свободу
Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в отношении бывшей сотрудницы ИК-11 УФСИН России 18 августа вынес Приморско-Ахтарский районный суд.
По данным суда, в июле 2021 года начальник отдела специального учета ФКУ ИК-11 халатно отнеслась к своим обязанностям, не проверила по контрольно-сроковой карточке информацию о сроке наказания осужденного и выдала справку со сведениями о его освобождении из колонии. Однако на тот момент осужденному оставалось «сидеть» еще 3 года 9 месяцев и 6 дней. На основании составленной справки об освобождении осужденного незаконно выпустили из колонии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело о халатности. В суде женщина полностью признала свою вину. Ей назначили 50 тыс. рублей штрафа. Приговор вступил в законную силу.
Читайте также: краснодарских криминалистов привлекли к экспертизе по делу о пытках в тюремной больнице Ростова-на-Дону.
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
- В Сириусе туристов едва не унесло в море на катамаране
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Мэру Краснодара Андрею Алексеенко прочат место главы кабмина Харьковской области
- В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины