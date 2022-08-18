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На Кубани осудили экс-сотрудницу колонии, раньше срока выпустившую заключенного на свободу

Происшествия
18.08.2022 12:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-osudili-eks-sotrudnitsu-kolonii-ranshe-sroka-vypustivshuyu-zaklyuchennogo-na-svobodu
На Кубани осудили экс-сотрудницу колонии, раньше срока выпустившую заключенного на свободу
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в отношении бывшей сотрудницы ИК-11 УФСИН России 18 августа вынес Приморско-Ахтарский районный суд.

По данным суда, в июле 2021 года начальник отдела специального учета ФКУ ИК-11 халатно отнеслась к своим обязанностям, не проверила по контрольно-сроковой карточке информацию о сроке наказания осужденного и выдала справку со сведениями о его освобождении из колонии. Однако на тот момент осужденному оставалось «сидеть» еще 3 года 9 месяцев и 6 дней. На основании составленной справки об освобождении осужденного незаконно выпустили из колонии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о халатности. В суде женщина полностью признала свою вину. Ей назначили 50 тыс. рублей штрафа. Приговор вступил в законную силу.

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