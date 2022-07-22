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Краснодарских криминалистов привлекли к экспертизе по делу о пытках в тюремной больнице Ростова-на-Дону

Происшествия
22.07.2022 09:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskih-kriminalistov-privlekli-k-ekspertize-po-delu-o-pytkah-v-tyuremnoj-bolnitse-rostova-na-donu
Краснодарских криминалистов привлекли к экспертизе по делу о пытках в тюремной больнице Ростова-на-Дону
Фото tsargrad.tv

Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии по Ростовской области Игорь Омельченко.

Он заявил, что число пострадавших от пыток в межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону выросло до 62 человек. Правозащитники намерены довести расследование до суда.

Правозащитники смогли собрать доказательства пыток, однако отмечается, что уголовное дело в отношении бывшего заместителя главврача учреждения прекратили из-за истечения срока давности.

«Все необходимые криминалистические экспертизы проводятся в Краснодаре. Пыткам и издевательствам более одного-трех лет. Восстановить картину повреждений на теле заключенных очень сложно. Тяжелых случаев в уголовном деле нет, кроме одного осужденного с переломами и одного умершего. У всех пострадавших от пыток сотрудников ГУФСИН зафиксированы шрамы на руках и ногах от жесткой фиксации к железным кроватям», — цитирует Омельченко «Царьград».

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