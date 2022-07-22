Краснодарских криминалистов привлекли к экспертизе по делу о пытках в тюремной больнице Ростова-на-Дону
Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии по Ростовской области Игорь Омельченко.
Он заявил, что число пострадавших от пыток в межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону выросло до 62 человек. Правозащитники намерены довести расследование до суда.
Правозащитники смогли собрать доказательства пыток, однако отмечается, что уголовное дело в отношении бывшего заместителя главврача учреждения прекратили из-за истечения срока давности.
«Все необходимые криминалистические экспертизы проводятся в Краснодаре. Пыткам и издевательствам более одного-трех лет. Восстановить картину повреждений на теле заключенных очень сложно. Тяжелых случаев в уголовном деле нет, кроме одного осужденного с переломами и одного умершего. У всех пострадавших от пыток сотрудников ГУФСИН зафиксированы шрамы на руках и ногах от жесткой фиксации к железным кроватям», — цитирует Омельченко «Царьград».
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