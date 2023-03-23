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На Кубани осудили двоих экс-инспекторов ГИБДД, которые увели от ответственности пьяного водителя

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-osudili-dvoih-eks-inspektorov-gibdd-kotorye-uveli-ot-otvetstvennosti-pyanogo-voditelya
На Кубани осудили двоих экс-инспекторов ГИБДД, которые увели от ответственности пьяного водителя
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении двоих сотрудников ГИБДД в возрасте 26 и 32 лет, которых обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, вынес Отрадненский районный суд.

По данным следствия, инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Отрадненскому району умышленно увели от административной ответственности 29-летнего жителя станицы Удобной, который 17 января 2022 года ехал за рулем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения. Также нарушитель не подчинился законным требованиям представителей власти.

В зависимости от роли суд назначил обвиняемым 1 год и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также суд запретил осужденным на 3 года занимать должности в органах госвласти. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«По поручению руководства ГУ МВД России по Краснодарскому краю в отношении бывших инспекторов ДПС ОМВД России по Отрадненскому району была проведена служебная проверка, в результате которой сотрудников полиции уволили в марте 2022 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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