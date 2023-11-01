На Кубани осудили дебошира, который разбил витрины и ударил полицейского

Инцидент произошел утром 22 ноября 2021 года в Славянске-на-Кубани.

Установили, что мужчина камнями и молотком разбил панорамные витрины кофейни и цветочного магазина, а также стекла одного из припаркованных неподалеку автомобилей.

Дебошира задержали полицейские и доставили в отдел. Там он ударил одного из правоохранителей ногой по стопе. Причину своих поступков мужчина объяснять отказался.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы передали в суд. Подсудимого признали виновным в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенными из хулиганских побуждений, а также применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначили 1 год и 11 месяцев в колонии-поселении.

С учетом того, что во время следствия и суда мужчина находился под стражей, наказание сочли фактически отбытым, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: пьяный дебошир курил в помещении и ломился ночью к соседям в отеле Сочи.