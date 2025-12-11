На Кубани осудили 18-летнюю мать за попытку убить своего новорожденного сына

​Горячеключевской городской суд вынес приговор в отношении 18-летней местной жительницы. Ее обвиняют в покушении на убийство новорожденного.

В суде установлено, что студентка педагогического техникума забеременела, но не встала на учет. В июле 2025 года она приехала домой к матери и родила в домашних условиях. В этот же день, не желая воспитывать ребенка, она оставила новорожденного в антресоли дивана и уехала. Тем самым подсудимая создала условия, исключающие возможность выживания ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На следующий день мать девушки вернулась домой, услышала писк в диване, нашла ребенка и отнесла новорожденного в больницу. Врачи оценили состояние мальчика как тяжелое.

Ребенка забрали из семьи органы опеки. Мальчик находится в приемной семье, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В суде молодая мать полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ей наказание в виде двух лет принудительных работ.

Каждый месяц в доход государства будет удержано 15% от ее зарплаты. Отбывать назначенное наказание она будет в месте, которое определят органы уголовно-исполнительной системы. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

