На Кубани очереди на Керченскую паромную переправу ждут более 900 грузовиков

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодарском крае по дороге к Крымскому мосту работают 10 стоянок вместимостью более 2,3 тыс. автомобилей.

По последним данным, на стоянках в Темрюкском районе очереди на паром ждут 539 грузовиков, на стоянках в Славянском районе — 394. Утром 11 октября на паромной переправе увеличили число работающих паромов. Работают 4 парома общей вместимостью 90 грузовиков и 300 человек, также 2 пассажирских катера вместимостью 235 человек.

Две временные стоянки находятся в районе поселка Ильич на трассе Соленый — порт Кавказ, одна — в станице Старотитаровской, одна — на трассе Новороссийск — Керчь районе развилки Новороссийск — Керчь и Тамань — Волна. На трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк открыты три стоянки на 62-м и 69-м километрах. Две стоянки работают на трассе А-290 Новороссийск — Керчь на 126-м и 127-м километрах около заправок «Лукойл». Еще одна площадка работает в станице Вышестеблиевской. При необходимости на Кубани развернут еще девять стоянок для автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным Минтранса РФ, с начала работы Керченской паромной переправы с ночи 9 октября до 18:00 11 октября в обе стороны через пролив перевезли 6 тыс. 331 пассажира и 1 тыс. 215 машин, в основном грузовиков.

Работающие на линии 4 парома выполнили 30 круговых рейсов. Пассажирские суда выполнили 9 рейсов, в последние сутки из-за шторма они не участвовали в перевозках, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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