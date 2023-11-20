На Кубани нашли тело мальчика, утонувшего в реке после падения автомобиля

Машина слетела с обрыва в реку Белая 13 ноября в станице Ханской. В результате происшествия погибла женщина и пропал без вести 10-летний ребенок.

Спасатели вели поиски пропавшего мальчика почти неделю. Его тело удалось обнаружить 20 ноября в 13:15 около поселка Заречного в Белореченском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Адыгея.

«Следователи выехали на место обнаружения тела для проведения осмотра», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в тот вечер семья возвращалась домой на автомобиле Chevrolet Niva. Мужчина сел за руль после употребления алкогольных напитков. Он не справился с управлением и съехал с обрыва в реку Белую. В результате ДТП 34-летняя пассажирка скончалась, ее 10-летнего ребенка унесло бурным течением горной реки. Травмы получила 16-летняя пассажирка внедорожника.

На водителя автомобиля завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.