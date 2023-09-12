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На Кубани нашли осужденного украинца, разыскиваемого за побег из колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-nashli-osuzhdennogo-ukraintsa-razyskivaemogo-za-pobeg-iz-kolonii
На Кубани нашли осужденного украинца, разыскиваемого за побег из колонии
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В исправительной колонии № 2 в поселке Двубратском Усть-Лабинского района 11 сентября во время проверки не нашли о 39-летнего сужденного Чабу Шитева.

По данным УФСИН России по Краснодарскому краю, в учреждении объявили сбор личного состава и организовали поиск осужденного. Создали оперштаб, который координировал розыск.

«В результате проведенных мероприятий, осужденный был обнаружен на территории производственной зоны ИК-2», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 39-летний уроженец села Тарновцы Закарпатской области Украины на момент ареста жил в селе Большие Копани Херсонской области. Ранее в полиции сообщили о том, что мужчина незаконно покинул территорию ФКУ ИК-2 в поселке Двубратском и сообщили его приметы.

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