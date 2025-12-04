Logo
На Кубани начальница отделения связи присвоила деньги и товары на 1,2 млн рублей

В Ленинградском округе завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы станицы Каневской.

По данным следствия, женщина занимала должность начальника отделения связи в станице Каневской.

В течение месяца она забирала деньги из кассы, а также товары и печатные издания. Таким образом злоумышленница нанесла организации ущерб на 1,2 млн рублей. 

Преступление выявили в ходе внутренней служебной проверки, материалы сразу передали в правоохранительные органы.

В настоящее время уголовное дело направили в суд, женщине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: директор магазина украла 800 тыс. рублей из собственной кассы на Кубани.

