На Кубани начальница отделения связи присвоила деньги и товары на 1,2 млн рублей
Происшествия
04.12.2025 17:11
В Ленинградском округе завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы станицы Каневской.
По данным следствия, женщина занимала должность начальника отделения связи в станице Каневской.
В течение месяца она забирала деньги из кассы, а также товары и печатные издания. Таким образом злоумышленница нанесла организации ущерб на 1,2 млн рублей.
Преступление выявили в ходе внутренней служебной проверки, материалы сразу передали в правоохранительные органы.
В настоящее время уголовное дело направили в суд, женщине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
