Директор магазина украла 800 тыс. рублей из собственной кассы на Кубани

В Кореновском районе завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летней жительницы Усть-Лабинского района, обвиняемой в крупной растрате.

По данным следствия, девушка, работая директором крупного сетевого магазина, на протяжении более трех месяцев брала деньги из кассы. Сумму ущерба, причиненного торговой точке, оценили в порядка 800 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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